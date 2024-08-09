Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak

Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül'de başlayacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin emlak sektörüne yönelik bir bilgilendirme notu gönderdi. Yazıda doğrulama sisteminin devreye alınmasından sonra, belgesi olmayan emlak işletmelerince ilan girişinin yapılamayacağı, bu kapsamda emlak işletmelerinin ivedilikle yetki belgesi alması gerektiği hatırlatıldı.

15 Eylül'de başlayacak yetki doğrulama sistemi kapsamında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesinin mümkün olacağı, doğrulama yapılarak yayınlanan ilanlarda ise 'EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı' yönünde bir logoya veya ibareye yer verileceği, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ise yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğine dikkat çekildi. Bakanlığın bilgi notunda sistemin nasıl işleyeceği şöyle anlatıldı:

TAŞINMAZIN BÜTÜN İLAN BİLGİLERİ GÖRÜLECEK EİDS

yetkilendirme sürecinde aynı taşınmaza ilişkin birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olabilecek. Ancak ilan platformlarında yayınlanan ilanlarda aynı taşınmaza ilişkin başka bir ilan bulunması durumunda diğer ilanlara ait fiyat bilgilerine ve bu ilanlara ulaşmayı sağlayan kısayollara/linklere yer verilecek.

MÜLK SAHİBİ İSTERSE YETKİYİ İPTAL EDEBİLECEK

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetki iptal edilebilecek. Ancak yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayından kalkmayacak. İlanın yayından kalkacağı tarihin yetkilendirmenin sona ereceği tarihten önce olması halinde, ilanın yayından kalkacağı tarihe kadar ilanda gerçekleştirilecek değişikliklerde sorgulama yapılamayacak. İlanın yayından kalkacağı tarihte ilanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeyle ilgili sorgulama tekrar gerçekleştirilecek ve sorgunun olumsuz dönmesi halinde ilan yenilenmeyecek. Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari üç ay olacak. Verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

HEM KİRALIK HEM SATILIK İÇİN ZORUNLU

Yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için mecburi olacak. Ancak, günlük kiralık taşınmazlar ile herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazların (henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar vb.) uygulamaya dahil olmayacak.

TAPUSU BULUNMAYAN İŞARETLENECEK

Herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlarla ilgili ilanlar; platformlarda, EİDS üzerinden doğrulanan taşınmaz ilanları ile aynı kategori altında yer alabilecek. Ancak tapusuz taşınmazlarla ilgili ilanların girişinde taşınmazın tapu kaydının olmadığına dair bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda belirtilecek.

YARISI BİZDEN'DEN DE TARİH KISITLAMASI KALDIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasında tarih kısıtlaması kaldırıldı. Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Yarısı Bizden kampanyamızda 2,5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyor, işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30'unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan belediyelere çağrıda bulunan Bakan Kurum "Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım" dedi.