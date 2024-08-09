Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı canlı yayında birbirine girdi
Hukukçu Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı katıldıkları bir canlı yayında sert bir tartışma yaşadı.. Şen'in "Sen hakikaten cahilsin" dediği Yakışıklı, "Düzgün konuş, aynen iade ediyorum" ifadelerini kullandı. O anlar ekranlara böyle yansıdı...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 09:08, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:08
TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Sağlı Sollu programında gergin anlar yaşandı.
Programda Türkiye'nin Suriye operasyonları konuşulurken Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı arasında tartışma çıktı.
"CAHİLSİN SEN HACI"
Tansiyonun yükseldiği bu dakikalarda Yakışıklı,
"Bu hamaset, şehitlerimizin üzerinden konuşmak tamamen hamaset"dedi.
Tartışma sırasında Ersan Şen, Hacı Yakışıklı'ya,
"Hakikaten cahilsin sen Hacı"dedi.
"DÜZGÜN KONUŞ"
Bu ifadenin ardından Hacı Yakışıklı,
"Düzgün konuş, lafını iade ediyorum"diyerek bağırdı.
İki konuk arasındaki gerginlik son bulmayınca Erdoğan Aktaş reklama gitti.