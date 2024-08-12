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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 10:29, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 10:30
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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı yüzde 54,4 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti.

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