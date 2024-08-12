Pençe-Kilit bölgesinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit bölgesinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
%0 Faizli 20.000 TL Kredi!
%0 Faizli 20.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Mükellefler için yeni uygulamalar geliyor
Mükellefler için yeni uygulamalar geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Bakanlık harekete geçti! Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Bakanlık harekete geçti! Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Bakan Bak'tan Paris 2024 yorumu: Bunun hesabını verecekler
Bakan Bak'tan Paris 2024 yorumu: Bunun hesabını verecekler
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem
Yarısı Bizden Kampanyası'nda yeni dönem
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
En çok ihracat yapan iller belli oldu
En çok ihracat yapan iller belli oldu
TÜBİTAK 41 proje personeli alacak
TÜBİTAK 41 proje personeli alacak
Kirada yeni artış dalgası kapıda
Kirada yeni artış dalgası kapıda
AK Parti MYK toplanıyor: İşte masadaki başlıklar...
AK Parti MYK toplanıyor: İşte masadaki başlıklar...
Para kuleleri Yargıtay'da
Para kuleleri Yargıtay'da
Yurt dışı çıkış harcı zamlandı
Yurt dışı çıkış harcı zamlandı
Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tokat'ta orman yangını: 20 dönüm kül oldu
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
2024-YÖKDİL/2 cevap anahtarları yayımlandı
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Yurt dışı çıkış harcı yarın zamlanıyor
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Kuzey Irak'a beş yeni üs
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Fidan'dan, son 2 ayda yoğun diplomasi trafiği
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
500'ün üzerinde şehit yakını ve gazi daha kamuya atanacak
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
Türkiye'nin genç nüfus oranı projeksiyonları alarm veriyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 11:10, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:51
Yazdır

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

"DELEGELER 'GELMEN LAZIM ARKADAŞ' DERSE, YOKSA NE YAPACAĞIM BEN?"

Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', onlar görev verirse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım gerçekten bıktım."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber