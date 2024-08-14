300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyor!
ÖSYM takvimine göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç açıklama tarihi 14 Ağustos 2024 olarak belirlenmesine rağmen ÖSYM henüz DGS sonuçlarını açıklamadı ve DGS açıklama tarihini takvimden kaldırdı.
DGS'ye giren 300 binden fazla aday sonuçların açıklanmasını bekliyor...
Konuya ilişkin ÖSYM'nin açıklama yapması bekleniyor.
DGS sonuçlarının açıklanmamasının ardından Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen bir paylaşımda bulundu.
Üzen paylaşımında: *ÖSYM, sınav takviminde daha önce DGS sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanacağını duyurmuştu.
*Daha sonra sınav takviminden sonuç açıklanma tarihi kaldırıldı. Binlerce kişi DGS sonucuna göre planlama yapacak.
*Sonuçların daha fazla geciktirilmeden açıklanması gerekiyor.'ifadelerini kullandı.
300 binden fazla aday DGS sonuçlarını bekliyorEdip Üzen (@edipuzen) August 14, 2024
*ÖSYM, sınav takviminde daha önce DGS sonuçlarının 14 Ağustosta açıklanacağını duyurmuştu.
*Daha sonra sınav takviminden sonuç açıklanma tarihi kaldırıldı. Binlerce kişi DGS sonucuna göre planlama yapacak.
*Sonuçların daha fazla. pic.twitter.com/kOpfhZIz8Q