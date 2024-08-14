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Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları

Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilmesine imkan tanınırken, yetkilendirme süresi de 3 ay olarak belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 11:43, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:44
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Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesinin detayları

Bakanlıkça, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin esas ve usulleri tespit edildi.

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

1 Ocak 2025'ten sonra zorunlu olacak

Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması önem taşıyor.

İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem bu tarihten itibaren devreye alınacak.

Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.

Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.

e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.

İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.

Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

Kiralık ilanları için de zorunlu

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.

Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.

İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.

Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.

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