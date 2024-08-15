Aynısını yapana dek S-400'ler gözden çıkarılmayacak

ABD merkezli Forbes dergisi, yerli ve milli sistemlerle oluşturulan Çelik Kubbe'nin devreye girmesiyle Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine ihtiyacının kalmayacağını, Rusya'nın müttefiklerinden Hindistan veya Pakistan'a satabileceğini yazdı. Dergide yayımlanan makalede, S-400'lerle ilgili bu önerinin Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine kapı aralayabileceği belirtildi. Rusya'dan alınan S-400'lerin başka ülkelere satılabileceği daha önce eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar tarafından gündeme taşınmıştı. Uzmanlar ise Türkiye'yi balistik füze saldırısına karşı koruyan S-400'lerin yerine yenisi konmadan satılamayacağına dikkati çekti.

30'A YAKIN ANLAŞMAZLIK VAR

S-400 tartışmasını gazetemize değerlendiren savunma uUzmanı Turan Oğuz, yerine yenisinin konulamayan bir sistemin gözden çıkarılamayacağını belirtti. Oğuz "Ben olsam S-400'leri satarım. Bunu yaparsan, F-16'ları da F-35'leri de alırsın" söylemlerini "Bunları söyleyen biri ne yazık ki artık ABD Kongresi'ni ve ABD yönetimini takip etmiyor demektir" ifadeleri ile değerlendirdi. Oğuz "S-400 denizde bir damla bile değil. Hepsinin altında yatan ana sebep ABD'nin Türkiye'den bütün isteklerine uymasını beklemesi, başka hiçbir çözümü de kabul etmemesi. Yani 'mutlak biat' istiyor. Etmezsek de 'Süryani soykırımını tanımak' gibi aklımıza bile gelmeyecek garip bahaneler üretiyor, taleplerde bulunuyor. Taleplerinden birçoğu da doğrudan Türkiye'nin bekasını tehdit eden istekler içeriyor" dedi.

ABD ile Türkiye arasında 30'a yakın anlaşmazlık noktası bulunduğuna dikkati çeken Turan Oğuz, ABD Kongresi'nde kimsenin aklına gelmeyecek çok basit konularda bile kanun taslakları bulunduğuna, en ufak bir olumsuzlukta kanuna dönüşeceğine ve Türkiye'ye yeni müeyyide olarak geri döneceğine işaret etti.

HALA AYNI TARTIŞMA SÜRÜYOR

S-400 gibi ürünlerin sözleşmesi yapılırken "son kullanıcı" maddesi bulunduğunu, Rusya'nın onayı alınmadan başka bir ülkeye satılamayacağı vurgu yapan savunma uzmanı Oğuz şunları kaydetti:

2017 yılında sözleşme imzalanırken bile 'satalım bunu' tartışmaları vardı, ilk sözleşme tarihinin üzerinden yedi, alınmasının üzerinden de beş yıl geçti, hala aynı tartışma devam ediyor. Devlet eğer 'S-400'ler kullanıma hazırdır' diyorsa hazırdır. Sağa sola sıkılacak bir şey değil ki bu, ikide bir ortaya çıkarılsın. Daha önce Samsun'da test atışı yapılmış ve denenmişti. Bu konuda NATO'ya verilen sözler gereği, S-400 NATO sistemlerine entegre edilmedi, ancak Türkiye bunu kendi radar ağına bağladı ve bundan gerekli desteğini alıyor. Tek başına otonom olarak çalışmaya devam ediyor. Askeri gereklilik açısından aynısını yapana kadar elinizde olanın kullanımı devam eder. Yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sistemlerinin balistik füzelerden koruma ağı yok. S-400'ler Türk hava sahasını 400 kilometrelik alanda balistik füzelere karşı koruyor. Bu sene envantere girecek olan SİPER Hava Savunma 100 kilometrelik bir alanda koruma sağlıyor ve henüz balistik koruması bulunmuyor. ABD, bize F-35 vermek istemiyorsa S-400 meselesi ortadan kalkarsa bile Kıbrıs meselesini getirir, Rusya meselesini getirir, o olmadı Ekümenik Patrikhane olur; bahane bol. Kongrede, buna benzer çeşitli sebeplerle verilmiş onlarca teklif var. Asıl beklenti bekamızı da ilgilendirecek şekilde tam biat.

YEŞİM ERARSLAN