Ev ve otomobilini satarken bunu yapan yandı! 100 bin TL cezası var

Otomotiv ve emlak piyasalarında spekülasyon ve manipülasyonlar yapılarak fiyatların şişirilmesine karşı 1 Kasım 2023 tarihinde ilan sitelerine kimlik doğrulama ve tapu doğrulama zorunluluğu getirildiğini dile getiren Bakan Bolat, yanlış ilan verenlere 100 bin lira ceza uygulaması getirildiğini hatırlattı.

Öte yandan ikinci el otodaki yeni uygulama aracını satması için galeriye, yetkili satıcıya verecek kişileri ilgilendiriyor. Birinci dereceden akrabaları kapsamayacak.

Ekimden itibaren başlayacak yeni dönemle aracını ilana koymak isteyenler, e-Devlet üzerinden satıcıyı belirleyip yetkilendirmek zorunda olacak.

Ocak 2025 itibarıyla ilan sitelerinde sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak. Düzenlemenin 80 bin ikinci el araç satıcısını doğrudan etkilemesi bekleniyor.