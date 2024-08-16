Yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95'ten 43,31'e yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ağustos 2024 10:22, Son Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:23
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinin sonuçları belli oldu.
Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,95'ten 43,31'e yükseldi.
Gelecek 12 ay sonundaki enflasyon beklentisi yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e indi.
Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 37,36'dan 37,27'ye geriledi.
Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,4 olarak sabit kaldı.