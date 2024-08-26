30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na 4 gün kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyordu. "30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray, vapur, tramvay, otobüs bedava mı" sorularının yanıtı araştırılıyor. İstanbul'daki toplu taşımalara ilişkin İBB'den açıklama geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ağustos 2024 12:25, Son Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:22
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kaldı. Her yıl resmi tatillerde olduğu gibi bu yıl da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki; 30 Ağustos Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi? İşte İBB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı için toplu taşıma düzenlemesi...

İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek.

İBB'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.

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