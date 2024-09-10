Narin Güran'ın cesedini sakladığını itiraf eden zanlı adliyede
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran'ın, Narin'in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat B. adliyeye sevk edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2024 15:36, Son Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:37
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden olan ve ifadesinde Salim Güran'ın, Narin'in cesedini saklaması için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve ardından çuvala koyarak dere kenarında sakladığını itiraf eden Nevzat B. adliyeye sevk edildi.