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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Eylül 2024)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Eylül 2024 10:51, Son Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:52
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Dolar kuru bugün ne kadar? (16 Eylül 2024)

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, ilk işlemlerde 33,91'den civarında işlem gördü. Euro/TL ise 37,71 civraında alıcı buldu.

Piyasalarda bugün Hazine ihaleleri ve veri gündemi takip edilecek.

Bugün gündemde ağustos ayı bütçe verileri ile 12 Ağustos 2026 itfalı sabit kuponlu ve 18 Ağustos 2026 itfalı TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçları takip edilecek. Hazine aylık borçlanma programını bu hafta tamamlayacak.

Bu hafta ayrıca ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye faiz kararları piyasalarda öne çıkacak.

GÖZLER FAİZ KARARINDA

İç piyasada Merkez Bankası'nın faiz takip edilecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu kontrol altına için yaptığı sıkılaştırmanın ardından eylül ayında da politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

Ekonomistler, bu yıl faiz indirimi beklentilerinin azaldığını tahmin ediyor. İlk politika faizi indirimi beklentilerinin ötelendiğini ifade ediyor.

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