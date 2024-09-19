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Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanlığınca Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararlaştırıldı. Bakan Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214'e yükseltilmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2024 09:13, Son Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:14
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Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulacak

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak Burdur İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Burdur olarak belirlenmesine ve Karabük İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Karabük olarak belirlenmesine karar verildi.

"Ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasına ilişkin, 2002'de 60 olan idare mahkemelerinin sayısının, 2024'te 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla 214'e yükseldiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Burdur ve Karabük'te idare mahkemesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini kaydeden Tunç, "Böylece ülke genelinde 2002 yılında toplam 60 olan idare mahkemelerinin sayısı, 2024 yılında 33 yeni idare mahkemesinin kurulmasıyla birlikte toplamda 214'e yükseltilmiştir. Yeni kurulan idare mahkemelerinin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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