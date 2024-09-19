Dolar kuru bugün ne kadar? (19 Eylül 2024)

Japonya Merkez Bankası (BOJ) ise faiz kararını yarın açıklayacak. BOJ'un politika faizini sabit tutması ancak ekimden itibaren faiz artışlarına zemin hazırlaması bekleniyor.

Piyasalarda da karar öncesinde faizlerin bu seviyeye indireleceğine yönelik beklentileri artmıştı.

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