İran, İsrail'e füzelerle saldırdı, eşzamanlı olarak metro saldırısı yapıldı

Gazze'deki katliamına devam eden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi.. Savaşı tüm bölgeye yayma derdindeki katiller ordusu, Lübnan'a gece gündüz bomba yağdırırken, İsrail'de sıcak anlar yaşandı..

İran'ın İsrail'e füze saldırısı başladı...

İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarında olduğunu belirtti.

İsrail basını, İran'ın 100'den fazla füze fırlattığı bilgisini geçti.

- İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzenlenen füze saldırısını doğrulayarak, "Haniye, Nasrallah ve Nilfuruşan'ın intikamı için işgal topraklarının kalbini hedef aldık. Siyonist rejim İran'ın saldırılarına karşılık verirse daha ağır saldırılar ile karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

KUDÜS VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazılarının Ürdün hava sahasına düşürüldü.

AFP ajansı, Ben Gurion havalimanı'nda uçuş trafiğinin durduğu bilgisini geçti.

İSRAİL: SONUÇLARI OLACAK, YANIT VERECEĞİZ

İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasında bulundu.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti.

YAFA METROSUNDA SİLAHLI SALDIRI

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail'in başkenti Tel Aviv'de silahlı saldırı gerçekleşti. Yafa metrosunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

2 SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi.

İSRAİL: SALDIRIDA İKİ KİŞİ HAFİF YARALANDI

İran devlet televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını iddia etti.

İsrail Acil Servisleri, İran saldırısında yaralanan olmadığını, sadece şarapnel parçalarından iki kişinin hafif yaralandığını öne sürdü.

Suriye ordu kaynakları, Suriye'nin güneyinde uçan onlarca İran füzesinin israil savunması tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

"İMAM HÜSEYİN TABURU KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ"

İsrailli yetkililer iki aşamalı saldırıda 200'den fazla füze fırlatıldığını öne sürdü.

İsrail ordusu, kuzey İsrail'deki yeni askeri bölgenin kapatılmasını emretti.

Ordu, Beyrut'taki İmam Hüseyin Tümeni'nin komutanını öldürdüklerini duyurdu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Haniye, Nasrallah ve Nilforuşan'ın intikamını alan İran füze saldırılarını takdir ettiklerini bildirdi.