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Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2024 yılında 3 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş ve devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i, ön lisans kontenjanlarının ise yüzde 100'ü dolmuştur" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 14:32, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 14:34
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Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen akademik yıl açılış töreninde, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Hatay'ın, depremlerden en çok etkilenen kent olduğunu dile getiren Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak buradaki süreci her zaman yakından takip ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Deprem bölgesindeki üniversitelerimize bütün imkanlarımızla destek olmaya devam ediyoruz." dedi.

Özvar, kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimsediklerini, evrensel düzeyde geleceğe yön veren, yenilikçi ve rekabetçi yükseköğretim sistemi inşa etmeyi amaçladıklarını anlattı.

Yükseköğretim alanındaki yatırımlara değinen Özvar, "Bugün ülkemiz, 208 üniversitesi, yaklaşık 185 bin akademisyeni ve 4 milyonu örgün öğretimde olmak üzere 7 milyona yaklaşan öğrencisiyle son derecede büyük bir kapasiteye sahiptir." diye konuştu.

- "Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu"

Prof. Dr. Özvar, yükseköğrenime talebin güçlü şekilde sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"2024 yılında 3 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurmuş ve devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i, ön lisans kontenjanlarının ise yüzde 100'ü dolmuştur. Bu yoğun ve güçlü talebe doğru politikalarla cevap vermek Yükseköğretim Kurulunun en önemli öncelikleri arasında bulunmaktadır. Yükseköğretim Kurulu olarak bir taraftan ülkemizin yükseköğretimde sahip olduğu kapasitenin ve gücün önemini vurgularken diğer yandan yükseköğretimimizin kalitesini daha da yükseltme irademizi her fırsatta ifade ediyoruz."

- "73 yeni program hizmete alındı"

Yapay zekanın her alanda olduğu gibi yükseköğretimde de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamak adına yeni lisans ve ön lisans programları açılmasına karar verilmiş, bu doğrultuda 2024-2025 akademik yılında 73 yeni program hizmete alınmıştır. Yapay zeka temelli program ve derslerin, sadece belirli programlarla mahdut kalmayıp, üniversitelerimizdeki bütün programları tabiri caizse yatay bir şekilde kesmesi, bütün programlara bu yeni dijital beceriler kazandıracak derslerin ve müfredatların eklenmesi fevkalade önemlidir."

Özvar, üniversitelerin planlarını ve açacakları programları belirlerken istihdam koşullarını büyük ciddiyetle ele almaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de 2024-2025 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

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