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Geçici görevli iken yer değiştirenlere sürekli görev yollu ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilçede görevli iken başka bir ilçeye geçici olarak görevlendirilen fakat daha sonra önceki görev yaptığı ilçeye il içi isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanan öğretmene, sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ekim 2024 00:10, Son Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:27
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Geçici görevli iken yer değiştirenlere sürekli görev yollu ödenir mi?

Bilindiği gibi Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin 03.09.2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın İkinci Kısmının "Yurt İçi Yer Değiştirme" başlıklı 56 ncı maddesinde: "Kamu görevlilerinin yurt içinde sürekli görevle başka yere naklen atanması halinde; yeni görev mahallinde göreve başlaması kaydıyla kendisine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinin bilinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlar (atandığı yere günübirlik gidip gelenler ile ikametgahının bulunduğu yere atananlar hariç olmak üzere), ev eşyasının yeni görev yerine fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın eski memuriyet mahallinden yem memuriyet mahalline kadar ödenir." hükmü bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün18.09.2024 tarihli ve bila sayılı görüş yazısında; "Bahse konu tereddüttür fiili/somut durum göz önünde bulundurularak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın yukarıda yer verilen ilgili maddeleri çerçevesinde Müdürlüğünüz tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

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