Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 21 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2024 08:38, Son Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:17
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüsteki 21 kişi, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.