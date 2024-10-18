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Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellenen deprem haritasına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. MTA'nın incelemesinde 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu. İşte birinci derece riskli bölgeler ve haberin detayları...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Ekim 2024 08:41, Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 08:43
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Türkiye'nin fay hattı haritası güncellendi! İşte birinci derece riskli bölgeler

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Depremin ardından Türkiye'de bulunan diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) güncellenen haritası yoğun ilgi gördü.

Diri faylara detaylı bir şekilde yer veren harita, mahallenizden hatta evinizin altından dahi geçen aktif fayı gösteriyor. Yapılan araştırmada 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA'nın incelemesinde 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu. MTA diri fay haritasına göre, Türkiye'de birinci derece deprem riski bulunan iller, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt oldu.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritaya göre ikinci derece riskli iller, Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.

3. DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA haritasına göre üçüncü derece risk altındaki iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana ve Gaziantep'in bazı bölgeleri ile Kahramanmaraş,Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de dördüncü ve beşinci derece yani en düşük risk grubunda yer alan iller ise, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

MERKEZ ÜSSÜNDE TOKİ KONUTLARI GÜVEN VERDİ

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kale ilçesi, sarsıntıyı az hasarlı atlattı. Bunun en büyük nedeninin TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlar olduğu belirtildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde depremzede vatandaşlar için 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 işyeri yapıldı. Dün meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, Elazığ depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı. Bu konutlarda hasar oluşmadı. 'O FAY HARİTADA GÖRÜNMÜYOR'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremin, haritalarda yer almayan 'bilinmeyen fay' üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Uydudan elde ettiğimiz yer yüzeyi hareketleri Pütürge fayının batısından devam eden başka bir fayın varlığına işaret ediyor.Geçen sene 8 ve 25 Ocak'ta Malatya'da meydana gelen depremler de bu deprem de bizim uydu verilerinden izini sürebildiğimiz, haritalara işlenmemiş fay üzerinde meydana gelmiş gibi görünüyor" dedi.

Oğuzhan UYSAL

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