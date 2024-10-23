Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme

Olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve sürecin hızla devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

Saldırıyı şiddetle kınayan ve lanetleyen Tunç, olayın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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