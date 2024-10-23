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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı. Tunç, olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli soruşturma başlattığını ve 9 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Ekim 2024 16:55, Son Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:32
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı! TUSAŞ'a terör saldırısında görevlendirme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınayan ve lanetleyen Tunç, olayın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini ifade eden Bakan Tunç, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum," dedi.

Olayla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği ve sürecin hızla devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

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