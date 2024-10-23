Benzin ve motorine zam gelecek!

Ham petrol fiyatlarındaki oynaklık, küresel piyasalar tarafından endişeyle izlenirken vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor.

Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Ekim 2024 Cuma gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 TL zam geliyor.

3 gün önce indirim gelmişti

Öte yandan üç gün önce salı gecesi benzine 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL indirim yapılmıştı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan, benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 42 lira 44 kuruştan, benzinin litre fiyatı 43 lira 26 kuruştan satılıyor.

İzmir'de ise motorinin litre fiyatı 42 lira 94 kuruştan, benzinin litre fiyatı 43 lira 71 kuruştan satılıyor.