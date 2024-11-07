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Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "partisinden istifa edeceğine yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları gördüğünü ancak ciddiye almadığını" ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Kasım 2024 15:32, Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:32
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Mansur Yavaş'tan CHP'den istifa edeceği iddialarına yalanlama

Yavaş, "CHP'den istifa edeceğine" yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum" ifadelerini kullanan Yavaş, bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını bildiğini aktardı.

Belediye Başkanı Yavaş, şunları kaydetti:

"Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım; Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerinde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

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