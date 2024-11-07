Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Gittiği Macaristan'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

Kabulde NATO'nun gündemindeki konular ele alındı.

Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i kabul etti, görüşmede Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektiren Erdoğan'ın, zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

40'un üzerinde hükümet ve devlet başkanı katılıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile diğer Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren, kıtayı ilgilendiren güncel meselelerin tartışıldığı AST zirvelerinin 5'incisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenleniyor.

40'ın üzerinde hükümet ve devlet başkanının katıldığı zirvenin gündemini ana hatlarıyla "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu güvenlik zorlukları" oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele, ekonomi güvenliği, iklim de ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Liderler, ABD'nin 47. Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesiyle ilgili gelişmeleri de masaya yatıracak.