Kredi kartı kullanımı patladı

Kredi kanalları daralan vatandaş kredi kartına yüklendi.

Sıkılaşma tedbirlerinin etkisiyle birlikte tüketici ve ticari krediler reel bazda daraldı. Bireysel kart borçları ise enflasyonun üzerinde büyümeye devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre sektörün kredi hacmi 10 ayda yüzde 7,5 daraldı.

Ancak bireysel kredi kartlarıyla yapılan tek çekimlik alışveriler kaynaklı tüketici borçları cari olarak yüzde 63,6 büyüdü. 1 yıllık büyüme oranı yüzde 92'ye çıktı.

Enflasyondan arındırıldığında reel büyüme ise yüzde 17,1

25 Ekim itibarıyla bireysel kredi kartı borç bakiyesi 1,6 trilyon liraya yükseldi.

Bu bakiyenin 1,1 trilyon liralık kısmını ise tek çekim alışveriler oluşturdu.

Sınırlamaların etkisiyle taksitli alışverişler ise daraldı. Enflasyona paralel artan kart kullanımı, sabit gelirli vatandaşın kredi kartı kullanımını artırdığını ortaya koyuyor.

Beyza Çolak / NTV