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Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında, asgari ücret, emekli maaşı ve yeniden değerleme oranları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, "Emekli maaşı asgari ücreti denk olmalıdır. Asgari ücret tutarında bu ay hemen yatırılmalıdır. Asgari Ücret 30 bin lira olmalıdır yoksa biz yokuz" dedi. Özel, yasadışı bahis ve Ahmet Özer'in tutukluluğunu da değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2024 15:47, Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:50
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Özgür Özel'den asgari ücret zammı çıkışı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Özel, asgari ücret zammına ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.

CHP'nin asgari ücret zammı önerisini bir kez daha vurgulayan Özel, altında gelecek herhangi bir rakamı kabul etmeyeceklerini bildirdi. Özel şunları söyledi:

"Bu yönetimin elinde fiyatlar zamlanırken; ücretler, maaşlar yavaş yavaş eriyor. Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet 'Ben alacağım vergilere yüzde 44 zam yapacağım' diyor. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında hesapları göreceksiniz. Bunu bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Emekliye, memura, öğrenciye bütçe istiyoruz. Milletin bütçe hakkını savunuyoruz. CHP'nin ekonomi kurmayları sanayi şehirlerinden başlayarak tüm kentleri gezecek, sorunları dinleyecek çözüm önerilerini aktaracak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkarılmalı. Her emekliye bir asgari ücret 17 bin liralık maaş bu aydan itibaren yatırılmalıdır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak. CHP olarak, uygulanabilir, beklentilerin gerisinde de olsa hesabımızı şöyle yaptık: Bugün enflasyon yüzde 50, zam verirken yüzde 50 verse 24 bin lira asgari ücret olacak. Biz asgari ücretli nereye harcar diye baktık bu yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz."

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