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Zonguldak'ta eski kız arkadaşı ve ablasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşını ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 23:08, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:08
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Zonguldak'ta eski kız arkadaşı ve ablasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta tartıştığı eski kız arkadaşını ve onun ablasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Dün, Gazipaşa Caddesi?nde karşılaştığı eski kız arkadaşı Elif E. (38) ve yanındaki ablası Ecem E?yi (42) çıkan tartışmada bıçakla yaralayan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan kız kardeşlerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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