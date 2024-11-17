Alkollü içecek sektörü mercek altında: Vergi incelemesi yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak" dedi
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 18:46, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 18:47
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Bakan Şemşek açıklamasında, sektörel denetimlerin devam ettiğinin altını çizdi..
Bakan Şimşek'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sektörel denetimlerimize geniş kapsamlı saha çalışmalarıyla devam ediyoruz.
Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak."