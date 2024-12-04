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Uzun süreli kadastro davalarında 'arabuluculuk' dönemi

Yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin daha da güçlendirilmesi için Meclis gündemine yeni yasa teklifi alınacak. Uzun süreli kadastro davalarının neden olduğu mağduriyet arabuluculukla çözülebilecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Aralık 2024 08:03, Son Güncelleme : 04 Aralık 2024 07:43
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Uzun süreli kadastro davalarında 'arabuluculuk' dönemi

Genellikle mülkiyet ederi yüksek ve çok hisseli taşınmaz davalarının görüşüldüğü kadastro mahkemelerinin iş yükü hafifletilecek. Yatırımların önünün açılması için kadastro davalarının itiraz süresi düşürülecek. Yeni yılda iş ve yatırım ortamında yargılama sürelerin nedeniyle yaşanan sorunların çözümü için düğmeye basılacak. Bu çerçevede düzenleyici yasal çerçeve iyileştirilecek. 2025 yılı içinde Meclis gündemine alınacak yasal düzenlemelerden biri de ihtisas mahkemeleri olacak. İş ve kadastro mahkemelerinde oluşan dosyası yığılmasının önüne geçilecek.

İTİRAZ SÜRESİ DÜŞÜRÜLECEK

Soy bağı ve hissedarlık gibi çeşitli nedenlerle 50 yılı bulan kadastro davaları alternatif uyuşmazlık modeliyle çözüme kavuşacak. Bu dava dosyaları arabulucu ya da uzlaştırıcılara gönderilecek. Öte yandan kadastro davalarında mahkemeye başvurma ya da dava açma hakkının süresi, yani itiraz süresi 10 yılın altına düşürülecek.

DOSYA ARABULUCUYA BIRAKILACAK

Bu tür davalarda dosya mahkemede sonuçlansa dahi itiraz yoluyla yeni dava açma ve süreci askıya alma halleri ortaya çıkıyordu. Bu tür sorunlar azami seviyeye çekilmesi için dosyanın alternatif uyuşmazlığa bırakılması sağlanacak. Davalıların kadastro mahkemesinin sonucundan memnun kalmaması halinde, maliklerin ya da varislerin uzlaştırma sürecine gitmesi teşvik edilecek. Bu çerçevede, uzun süreli kadastro davaları da arabuluculuk kurumuyla çözülebilecek.

UĞUR DUYAN

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