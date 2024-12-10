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TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında

TÜİK Başkanı E. Ç.'nın Rektör Yardımcısı kardeşi Prof. Dr. C. Ç. Adana'da gözaltına alındı. C. Ç., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada TÜİK Başkanı E. Ç.'nın kardeşi olan Prof. Dr. C. Ç. olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 10 Aralık 2024 10:42, Son Güncelleme : 10 Aralık 2024 12:47
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TÜİK Başkanı'nın profesör kardeşi gözaltında

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. C.Ç. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İddiaya göre C.Ç.'nın bir suçlunun serbest bırakılması için Başsavcının adını kullanarak 3 milyon lira para aldığı iddia edildi. İstediği parayı alırken sivil polislerce suçüstü yakalanan Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. C.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. C.Ç., yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada TÜİK Başkanı E.Ç.'nın kardeşi olan Prof. Dr. C.Ç. olayın ortaya çıkması üzerine ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.

ATÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ADNAN SÖZEN OLAYI DOĞRULADI

Konu hakkıında konuşan Sözen, "Olayın detayını bilmiyorum ancak rektör yardımcısı olmadan 6 ay önce yaşadığı bir olay neticesinde üniversitemin adının şahsi olaya buluşmaması için görevden aldım. Savcılıktan yazısının gelmesini müteakip disiplin soruşturması da açacağım" dedi.

ÇETİNKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialar üzerine Prof. Dr. Cihan Çetinkaya'dan açıklama geldi. "Hakkımdaki dolandırıcılık iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır ve beni karalamaya yönelik bir iftiranın ürünüdür" diyen Çetinkaya'nın ifadeleri şu şekilde:

"Birkaç gündür hakkımda basında ve sosyal medyada yer alan iftiralar nedeniyle bu açıklamayı yapma gereğini duydum.
Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Meslek hayatım boyunca akademik etik ilkelere bağlı kalarak ülkemizin eğitimine ve bilimsel gelişimine katkı sunmayı bir görev bildim. Ancak ne yazık ki, son dönemde organize dolandırıcılığın ve bir kumpasın hedefi haline getirildiğim bir süreci yaşamaktayım.

"OLAYIN BİR TUZAK VE KUMPAS OLDUĞU GERÇEĞİYLE KARŞILAŞTIM"

11.03.2024 tarihinde bir araç satın almak isterken "sazan sarmalı" denilen organize bir dolandırıcılık tuzağına düştüm ve 1.5 milyon TL zarara uğradım. Yaklaşık 7-8 ay sonra bu organize çetenin bazı failleri yakalandı ve çete Avukatları beni arayarak mağdur olduğum miktarın anaparasını banka hesabından gönderdi. Olay kapandı diye düşünürken yaklaşık 1 ay sonra şu an Adana 12. Ağır Ceza'da tutuklu yargılanan (2024/429 nolu dosyada) bir failin abisi arayıp uzlaşmak için ilave para teklif etti ve şikayetinizden vazgeçerseniz kardeşim daha az ceza alacak dedi. Ben de hukukçu arkadaşlarımla danışarak siber suçlarda görevli bir arkadaşımla beraber yine banka üzerinden parayı almak için maaş müşterisi olduğum bankanın önüne gittiğimde olayın bir tuzak ve kumpas olduğu gerçeğiyle karşılaştım.

"KİŞİSEL VE MESLEKİ İTİBARIMI ZEDELEMEK İÇİN KURGULANMIŞ BİR KOMPLO"

Hakkımdaki dolandırıcılık iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır ve beni karalamaya yönelik bir iftiranın ürünüdür. Bu olay, kişisel ve mesleki itibarımı zedelemek için kurgulanmış bir komployu içermektedir. Konuyla ilgili olarak yetkili mercilere başvurulmuş ve hukuki sürecin başlatılması sağlanmıştır. Adaletin en kısa sürede yerini bulacağına olan inancım tamdır.

Bu süreçte özellikle basın mensuplarından ve kamuoyundan beklentim, yargı süreci tamamlanmadan değerlendirmelerde bulunulmaması ve adil bir tutum sergilenmesidir. Yaşanan bu olay, sadece şahsımı değil, aynı zamanda ailemi, bağlı bulunduğum kurumu ve akademik camiamızı da derinden etkilemektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, hukuki süreç ilerledikçe gerekli açıklamaları yapacağımı belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte yanımda duran ve desteklerini esirgemeyen aileme, meslektaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ederim."

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