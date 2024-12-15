Memurların emeklilik müracaat tarihleri hangi ödemeyi etkiler?

Soru; Emeklilik dilekçesini 16 Aralık 2024 tarihinde vermek mi, yoksa 15 Ocak 2025 tarihinde vermek mi, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi açısından avantaj sağlar?

Detaylar/Değerlendirmeler;



Bugün için emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanlar genelde 5434 kapsamında memurlar olmaktadır. Değerlendirmelerimizi bu yönde yapmaktayız.

Ancak, 5510 kapsamında olan memurların emeklilik konularını içeren değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1112535/5510-kapsaminda-hangi-memurlar-emeklilik-hakkini-kazanmistir.html

https://www.memurlar.net/haber/1109661/2024-yili-yerine-2025-yilinda-emekli-olmak-memur-emekli-ayligini-dusurur-mu.html

https://www.memurlar.net/haber/1109820/1-ekim-2008-oncesi-isci-esnaf-olarak-gecen-calismalar-sosyal-guvenlik-konularini-nasil-etkiler.html

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5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 31. maddesi gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

Ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır. Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Aralık maaşını alan bir memur, 16 Aralık'ta veya 1 Ocak'ta emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Ocak tarihine kadar sayılır. Bu hizmet sayılması da memurun 15 Ocak tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Ancak memur 14 Aralık ve daha önceki aylarda emekli olursa, Ocak ayındaki zamlardan yararlanamaz.



Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz olarak; 5434 kapsamında olan memurların 16 Aralık 2024, 1 veya 15 Ocak 2025 tarihlerinde emeklilik dilekçesini vermeleri emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.



Ancak, 15 Aralık 2024 görev maaşını almadan, sadece 15 Kasım 2024 görev aylığını aldıktan sonra emekli olanlar, katsayı artışından sadece emekli aylıkları otomatik olarak katsayı oranında artacağından bundan yararlanır, Emekli ikramiyesi tutarının artmasından yararlanamaz.