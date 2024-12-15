Memurların emeklilik müracaat tarihleri hangi ödemeyi etkiler?

Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Bakan Yumaklı: 2025'te bu uygulama zorunlu olacak!
Hakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
Hakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı
Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Jandarma Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit oldu
Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek
Bakan Bolat: Kişi başına milli gelirimiz yıl sonunda 15 bin dolara yükselecek
Bakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdi
Bakan Memişoğlu 'randevu sorunu' çözümü için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de halk devrimi gerçekleşti
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Şam Büyükelçiliği'ne Türk bayrağı çekildi
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
Nevşin Mengü hakkında adli kontrol kararı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Müge Anlı'nın eşi , Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
Öğrenci yurdunda korkutan yangın
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
İmar Hakkı Aktarımıyla ilgili 5 soruda merak edilenler
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
11 ayda 256 milyon yolcu trenleri kullandı
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
Bakan Kacır'dan yerli ve milli sosyal medya platformu açıklaması
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
SPK'dan kripto para borsalarına müdahale
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Erdoğan'dan yoğun Suriye diplomasisi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Milli banliyö tren setinde sona gelindi
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' açıklaması: Herkesin sözünü dinleriz
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Siber güvenlikte yeni model: 2025'te Başkanlık kuruluyor
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Asgari ücret için ikinci tur başlıyor: Komisyon pazartesi toplanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Altın mı, döner mi? Yatırımda çiğköfte ve döner zirveye oynuyor
Benzine 98 kuruş zam geldi
Benzine 98 kuruş zam geldi
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
DEM Parti-Öcalan görüşmesi yılbaşından önce
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
Bakan Işıkhan: 2025'te emekli olanlar daha az maaş alacak
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
İstanbul Emniyet'inde il içi atamalar belli oldu
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
TBMM'den emniyet ve jandarma mensuplarına 'ücretli yemek' iddialarına yalanlama
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Birleşik Metal-İş grevi 60 gün süreyle yasaklandı
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Bakan Fidan: Şam Büyükelçiliği yarından itibaren faaliyete geçecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Memurların emeklilik müracaat tarihleri hangi ödemeyi etkiler?

Memurlar, emeklilik dilekçelerini ister 16 Aralık 2024 tarihinde, 1 Ocak 2025 veya 15 Ocak 2025 tarihinde vermeleri, Ocak 2025 tarihinden geçerli olan katsayı artışından yararlanmalarını sağlar.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Aralık 2024 00:10, Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:37
Yazdır
Memurların emeklilik müracaat tarihleri hangi ödemeyi etkiler?

Soru; Emeklilik dilekçesini 16 Aralık 2024 tarihinde vermek mi, yoksa 15 Ocak 2025 tarihinde vermek mi, emekli aylığı ve emekli ikramiyesi açısından avantaj sağlar?

Detaylar/Değerlendirmeler;

Bugün için emeklilik şartlarını yerine getirmiş olanlar genelde 5434 kapsamında memurlar olmaktadır. Değerlendirmelerimizi bu yönde yapmaktayız.

Ancak, 5510 kapsamında olan memurların emeklilik konularını içeren değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1112535/5510-kapsaminda-hangi-memurlar-emeklilik-hakkini-kazanmistir.html

https://www.memurlar.net/haber/1109661/2024-yili-yerine-2025-yilinda-emekli-olmak-memur-emekli-ayligini-dusurur-mu.html

https://www.memurlar.net/haber/1109820/1-ekim-2008-oncesi-isci-esnaf-olarak-gecen-calismalar-sosyal-guvenlik-konularini-nasil-etkiler.html
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 31. maddesi gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.

Ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır. Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Aralık maaşını alan bir memur, 16 Aralık'ta veya 1 Ocak'ta emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Ocak tarihine kadar sayılır. Bu hizmet sayılması da memurun 15 Ocak tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Ancak memur 14 Aralık ve daha önceki aylarda emekli olursa, Ocak ayındaki zamlardan yararlanamaz.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz olarak; 5434 kapsamında olan memurların 16 Aralık 2024, 1 veya 15 Ocak 2025 tarihlerinde emeklilik dilekçesini vermeleri emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

Ancak, 15 Aralık 2024 görev maaşını almadan, sadece 15 Kasım 2024 görev aylığını aldıktan sonra emekli olanlar, katsayı artışından sadece emekli aylıkları otomatik olarak katsayı oranında artacağından bundan yararlanır, Emekli ikramiyesi tutarının artmasından yararlanamaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber