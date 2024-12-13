Edirne'de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 ölü
Edirne'de 4 kişi, içinde bulundukları otomobilde yanarak hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2024 07:26, Son Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:27
Henüz sürücüsü belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı.
Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.
Otomobilde bulunan 4 kişinin yanarak öldüğü belirlendi.
Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.