Bakan Fidan: Yeni bir düzensiz göç dalgasına yol açabilir!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'de uzun süredir devam eden krizin çözümü için düzenli ve kapsayıcı bir geçiş sürecinin kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, bölgenin istikrarı için uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

"Suriye'nin Bütünlüğü Korunmalı"

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve tüm azınlıkların haklarına saygı gösterilmesinin temel bir gereklilik olduğuna dikkat çekti. "Hepimiz düzenli ve kapsayıcı bir geçiş sürecine ihtiyaç duyuyoruz. Suriye halkı da bizim gibi insanca yaşamayı hak ediyor" diyen Fidan, uluslararası toplumun desteklerinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

"Düzensiz Göç Riski Var"

Konuşmasında düzensiz göç tehlikesine de değinen Fidan, bölgedeki hassas dengelerin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Herhangi bir yanlış adım, yeni bir düzensiz göç dalgasına yol açabilir" dedi. Türkiye'nin, Suriye kaynaklı göç dalgalarını yönetme noktasında büyük sorumluluk üstlendiğini ve bu durumun uluslararası toplumu da ilgilendirdiğini ifade etti.

"İsrail Saldırıları Durmalı"

Hakan Fidan, konuşmasının devamında bölgesel meselelerle ilgili görüşlerini de paylaştı. İsrail'in saldırılarının bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirten Fidan, "Şu anda İsrail saldırıları mutlaka durmalı. Bölgede daha fazla insani kriz yaratacak her türlü adımdan kaçınılmalı" şeklinde konuştu.

Toplantının Önemi

Ürdün'deki toplantıya, Suriye meselesine doğrudan ya da dolaylı olarak taraf olan ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı. Bölgesel istikrarın sağlanması için yol haritaları ele alınırken, Fidan'ın açıklamaları uluslararası toplumun dikkatini bir kez daha Suriye krizinin çözümüne çekti. Türkiye'nin bölgedeki inisiyatifleri ve çözüm önerileri toplantının merkezinde yer aldı.