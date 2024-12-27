Memur sigortalılık süresini doldurduktan sonra emeklilik hakkını kazanır mı?

Soru : Merhaba, 4A olarak ilk işe giriş tarihim 26.04.2008, memuriyete başlama tarihim ise 28.03.2011. 25 sigortalılık yılını doldurduğumda maaş ve ikramiye almaksızın emekli olma hakkım var mı? Ve bunu nasıl kullanabilirim? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi esas alınmayıp emeklilik için mutlaka hizmet toplamı esas alınmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf veya memur hizmeti olanlardan kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yılı esas alınmaktadır.

Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayıp, bu tarihten sonra göreve giren memurlardan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaş grubuna dahil olurlar ve her ikisinin de emeklilik hizmet süresinin 25 yıl olması gereklidir. Bu kapsamdakiler EYT kapsamına girmezler.

Ayrıca, kadın ve erkek memur için 15 tam hizmet yılı ve 61 yaşını doldurduklarında da emeklilik hakları bulunmaktadır.

25 yıl sigortalılık süresini tamamlayan memur 25 hizmet yılını tamamlamak için görevinden ayrılabilir mi?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, Sosyal güvenlik sisteminde memurların emeklilik statüsü, ancak hizmet + yaş şartının tamamlanması ile mümkün olur, ancak hizmet yılını tamamlayan memur istifa etmek suretiyle, zorunlu çalışma olmaksızın emeklilik yaşını (bu kapsamada EYT kapsamı dışında olanların tercih edeceği durum olmaktadır) tamamlamayı bekleyebilir. Dolayısıyla sigortalılık süresi ile toplam hizmet farklı olmaktadır.



Sigortalılık süresi: Çalışmaya başladığı yani SGK primlerinin ödendiği tarihten başlar ve daha sonra ister SGK primleri ödenmiş olsun, ister ödenmemiş olsun bugüne kadar olan süreyi ifade eder.

Toplam hizmet süresi: Toplam hizmet süresi fiili olarak çalışması olan ve SGK primleri tam olarak ödenmiş günleri ifade eder. Bu süre memur emekliliği için aranılan 25 tam hizmet yılını tamamlamayı sağlar.



Bu konularda değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1071164/

https://www.memurlar.net/haber/1109248/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.



Hizmet birleştirme uygulaması:

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk hizmetleri olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır. Bu hükmün uygulanmasında son 7 yıl hizmet, yani iki statü olması halinde 1260 gün veya 3 statü olması halinde 840 gün hizmet esas alınarak aylık bağlanacak statü belirlenir.



Emekli ikramiyesi konusu:

5510 kapsamında olan memurlar için emekli ikramiyesi ödenebilmesi için mutlaka son statüsünün memur olma koşulu bulunmaktadır. Bu konudaki değerlendirmelerimiz için https://www.memurlar.net/haber/1092646/

Adresimiz ziyaret edilebilir.



Hizmet yılını tamamlayıp görevden ayrılmada sosyal güvenlik durumu:

Bu konularda yapmış olduğumuz değerlendirmeler için aşağıda belirttiğimiz adreslerimiz ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/1053307/

https://www.memurlar.net/haber/1027676/

https://www.memurlar.net/haber/653229/

https://www.memurlar.net/haber/1058586/

https://www.memurlar.net/haber/1000748/

Bu minvalde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:



26/4/2008 tarihi itibariyle çalışmaya başladığınızı belirtmişsiniz. Bu durumda sizin emeklilik şartlarınız 25 tam hizmet yılı + 60 yaşınızı doldurduğunuz tarih olacaktır.

26/4/2008 tarihinden itibaren 25 yıllık sigortalılık hesabı yapılmaz. Mutlaka emeklilik için SGK primleri tam olarak ödenmiş olmak kaydıyla 25 tam hizmet (işçilik, memurluk dahil) yılınızın olması gerekmektedir.

25 tam hizmet yılınızı tamamladıktan sonra mevzuata uygun istifa edip 60 yaşınızı hiçbir statüde çalışmadan bekleyebilirsiniz.

Bu durumda emeklilik şartlarınızı kazandığınızda müracaatınız üzerine aylığınız bağlanır, ikramiyeniz ödenir. Bu tarihe kadar yani istifa ettiğiniz tarihte herhangi bir ödeme yapılmaz.

Şayet, istifa sonrası çalışmaya başlarsanız son 7 yıl hizmet kuralı hakkınızda uygulanır, bu durumda da son statünüz memur olmayacağı için memurluk hizmetlerinize de ikramiye ödemesinden mahrum kalma sonucu ortaya çıkar.

Tavsiyemiz, hizmetlerinizi Kurumunuzdan hesaplattırmanız, kadın memur olarak şayet 58 yaşınızı doldurmadan görevden ayrılmayı düşünüyor iseniz, mutlaka 25 tam hizmet yılınızı (işçilik süresi dahil) tamamladıktan sonra bu tercihinizi kullanmanız, istifanız gerçekleşmesi halinde ise hiçbir statüde çalışmadın bu yaşınızı doldurmayı beklemeniz olacaktır.



