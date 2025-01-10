Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyorsa, milletçe, onurumuz, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız".

"Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik"

Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz.

"Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz"

Suriye'de 61 yıllık baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız.

Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sukunetle gerçekleşmesidir. Daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden kurtulmamız bizim temennimizdir. Coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır.

Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştur. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının farkındadır. Biz de aziz milletimizin irfanına, basiretine, sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, esenliği ve huzuru olacaktır. Önce millet ve önce memleket. Bizim siyasette varoluş amacımız sadece budur".