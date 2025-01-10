En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Kurtulmuş: İmralı görüşmeleri anayasa sürecinden ayrı
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Bakan Bayraktar'dan 'doğal gaza zam' açıklaması
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
Memur Sen'den Sultan Uçar'a sert cevap: Açıklamazsan alçaksın
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
İTO Başkanı açıkladı: İstanbul'un enflasyon hesaplaması değişiyor
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
AYM: Doğum öncesi bebekteki eksikliğin aileye bildirilmemesi hak ihlali
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
2025'te elektrik dağıtımda 'cesur ve ezber bozacak' karar alınacak
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Bakan Memişoğlu: Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Malmüdürlüklerinin kapatılma işlemi durduruldu
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
Bakan Fidan: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2025 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına başvurular başladı
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
2024'te en çok e-Ticaret, taklit ürün ve kuver ücretleri şikayet edildi
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
Erdoğan talimat verdi: Yeni evlenene ucuz konut geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
Kamyon şoförleri ve inşaatçılar, yazılımcıları solladı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
DEM'li Akdeniz Belediye Başkanı ile 5 meclis üyesi gözaltına alındı
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AYM'den 'Örgüt Adına Suç İşleme' maddesine ikinci kez iptal
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
AK Parti'den yılın ilk yasa teklifi: Emekli maaşlarının iyileştirilmesi
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Teröristbaşı Öcalan'dan 3 ayrı yere çağrı!
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Üç parti Meclis'te 'Yeni Yol' ortak grubu altında birleşiyor
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Eski Ak Parti milletvekili Ahmet İyimaya vefat etti
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Tarım Kredi Market'te dolandırıcılık iddiasına 4 tutuklama
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Adıyaman'da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Yılmaz'dan ilk toplantı sonrası açıklama: Yeni eylem planı yolda
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Dar gelirlilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' iddiası: Biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Otomotivde 2 ülkeye satışlar üçte bir arttı
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 18:23, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 18:23
Yazdır
Erdoğan: Bölücü terör örgütüne ağır bedeller ödettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, "Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyorsa, milletçe, onurumuz, şerefimizle hayatımızı devam ettiriyorsak hiç kuşkusuz şehitlerimizin fedakarlığı sayesindedir. Bu yüksek şuurla tam 22 yıldır şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan Türkiye'yi yüceltmek artırmak için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız".

"Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik"

Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik. Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi çok büyük hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz.

"Teröre karşı mücadelemizi çok büyük bir hassasiyetle içeride ve dışarıda sürdürüyoruz"

Suriye'de 61 yıllık baas zulmünün sona ermesi ve Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar. Kandan ve gözyaşından beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, ne yapsalar faydasız.

Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler. Atalarımızın dediği gibi el atına binen tez iner. Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sukunetle gerçekleşmesidir. Daha fazla kan akmadan, daha fazla yıkım olmadan terör illetinden kurtulmamız bizim temennimizdir. Coğrafyamızda artık huzurun, kalkınmanın, istikrarın hakim olmasıdır.

Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştur. Milletimiz Cumhur İttifakı'nın ne yapmaya çalıştığının farkındadır. Biz de aziz milletimizin irfanına, basiretine, sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle kazanan 85 milyonun kardeşliği, esenliği ve huzuru olacaktır. Önce millet ve önce memleket. Bizim siyasette varoluş amacımız sadece budur".

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber