Çin'den HMPV tepkisi: Salgın haberleri yanlış anlaşılıyor!
Çin Aralık 2024'ten bu yana artan insan metapnömovirüsü (HMPV) gibi viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olarak tanımlanmasına tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü haberlerdeki bu ifadenin "insanları paniğe sevk ettiğini ve bilimsel gerçeklere karşı geldiğini" savundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ocak 2025 15:46, Son Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:46
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, geçen yılın son aylarından bu yana artış gösteren HMPV ve diğer hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu tür viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olmadığını söyleyen Guo, "(Enfeksiyonları) Bu şekilde tanımlamak bilimsel gerçekliğe karşı gelmek ve halkı paniğe sevk etmektir." dedi.
Guo, "Kış, Kuzey Yarımküre'de solunum yolu enfeksiyonlarının en yoğun olduğu mevsimdir. Şu anda Çin'deki solunum yolu enfeksiyonlarının yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre daha düşüktür." diye konuştu.
Konuya dair bakanlığın uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunduğunu aktaran Guo, HMPV'nin yeni bir varyant olmadığını belirtti.