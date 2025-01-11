Çin'den HMPV tepkisi: Salgın haberleri yanlış anlaşılıyor!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, geçen yılın son aylarından bu yana artış gösteren HMPV ve diğer hastalıklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu tür viral enfeksiyonların "bilinmeyen hastalık" olmadığını söyleyen Guo, "(Enfeksiyonları) Bu şekilde tanımlamak bilimsel gerçekliğe karşı gelmek ve halkı paniğe sevk etmektir." dedi.

Guo, "Kış, Kuzey Yarımküre'de solunum yolu enfeksiyonlarının en yoğun olduğu mevsimdir. Şu anda Çin'deki solunum yolu enfeksiyonlarının yoğunluğu geçen yılın aynı dönemine göre daha düşüktür." diye konuştu.

Konuya dair bakanlığın uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunduğunu aktaran Guo, HMPV'nin yeni bir varyant olmadığını belirtti.