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Liselerdeki ortak yazılılarda şüpheli notlar! İnceleme başlatıldı

Liselerde yapılan ortak sınavlarda yüksek başarı oranları şüphe uyandırdı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. Eğitim uzmanları, olayın okul içinden kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 09:55, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 09:58
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Liselerdeki ortak yazılılarda şüpheli notlar! İnceleme başlatıldı

İstanbul'daki liselerde 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılan 1. dönem 2. ortak sınavlarda, soruların sızdırıldığı iddiası tartışma yarattı. Bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarındaki anormal başarı artışını fark etmesiyle gündeme gelen iddialar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

Şüpheli Yüksek Notlar

Ortak sınavlarda öğrencilerin beklenenden yüksek notlar alması, sınav sorularının önceden sızdırılmış olabileceği şüphesini doğurdu. Öğretmenlerin, özellikle 10. sınıf sınav sonuçlarında belirgin bir başarı artışı gözlemlemesi üzerine inceleme başlatıldı.

Eğitim Uzmanı: Okul İçinden Sızdırılmış Olabilir

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, soruların okul içinde sızdırılmış olabileceğine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sorularını okullara sınavdan yalnızca 2,5 saat önce gönderiyor. Bu nedenle soruların bakanlık dışından sızdırılması mümkün değil. Olası senaryo, okul içinde bir öğretmenin ya da öğrencinin soruları dışarıya çıkarmış olması."

İddialar Nasıl Ortaya Çıktı?

  • 6, 7 ve 10. sınıf öğrencilerine yapılan sınavların ardından öğretmenler, sınav kağıtlarını inceledi.
  • Bazı öğrencilerin beklenenden çok daha yüksek not alması şüphe uyandırdı.
  • Soruların ve cevapların sınav öncesinde paylaşıldığı iddiaları gündeme geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Açıklama

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, saha taramasının devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Soruların sızdırılmasına ilişkin kesin tespitlerin ardından müfettiş görevlendirilecektir. Fiili işleyene göre cezai durum değişiklik gösterebilir."

Uzman Görüşü: Olası Senaryolar

Hatice Yılmaz, şu ihtimalleri sıraladı:

  • Bir öğretmen, öğrencilerin notlarını yükseltmek amacıyla soruları paylaşmış olabilir.
  • Öğrencilerden biri, soruları öğretmenlere sormak için elde etmiş ve çevresiyle paylaşmış olabilir.

Olayla ilgili incelemeler sürerken, kesin sonuçların saha taramasının ardından açıklanması bekleniyor.

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