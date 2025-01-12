Liselerdeki ortak yazılılarda şüpheli notlar! İnceleme başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, saha taramasının devam ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

İstanbul'daki liselerde 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılan 1. dönem 2. ortak sınavlarda, soruların sızdırıldığı iddiası tartışma yarattı. Bazı öğretmenlerin sınav sonuçlarındaki anormal başarı artışını fark etmesiyle gündeme gelen iddialar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

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