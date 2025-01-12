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Kocaelispor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında konuk ettiği Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada tek gol, 22. dakikada Erkam Develi'nin kendi kalesine yaptığı vuruşla geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 16:36, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:38
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Kocaelispor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti

Maçın başında Keçiörengücü, Mame Diouf ile gol şansı yakaladı ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

22. dakikada Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmada Erkam Develi, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Kocaelispor 1-0 öne geçti.

Keçiörengücü, özellikle ikinci yarıda Arda Şengül ve Rroca'nın etkili oyunlarıyla gol aradı ancak sonuç alamadı.

72. dakikada Diouf'un kafa vuruşunu Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci son anda kornere çeldi.

Kocaelispor, aldığı bu galibiyetle puanını yükseltirken, Keçiörengücü kendi sahasında puan kaybetti.

Maçta Ankara ekibinden Arda Şengül, Kocaelispor'dan ise Tarkan Serbest sarı kart gördü.

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