Kocaelispor, Keçiörengücü'nü tek golle geçti

Maçın başında Keçiörengücü, Mame Diouf ile gol şansı yakaladı ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

22. dakikada Kocaelispor'da Oğulcan Çağlayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunmada Erkam Develi, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Kocaelispor 1-0 öne geçti.

Keçiörengücü, özellikle ikinci yarıda Arda Şengül ve Rroca'nın etkili oyunlarıyla gol aradı ancak sonuç alamadı.

72. dakikada Diouf'un kafa vuruşunu Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci son anda kornere çeldi.

Kocaelispor, aldığı bu galibiyetle puanını yükseltirken, Keçiörengücü kendi sahasında puan kaybetti.

Maçta Ankara ekibinden Arda Şengül, Kocaelispor'dan ise Tarkan Serbest sarı kart gördü.