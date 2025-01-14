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İstanbul'da sahte içkiden 7 kişinin ölümünde 2 gözaltı

İstanbul'da sahte içki nedeniyle Türkmenistan uyruklu 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 17:15, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:16
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İstanbul'da sahte içkiden 7 kişinin ölümünde 2 gözaltı

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Türkmenistan uyruklu Agajan Bashımov ve Rahmatullah Artıkov'un dün, hastanede tedavi altına alınan Ravshan Sayıtınıyovoz'un ise bugün sahte içki nedeniyle ölmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Gün içinde tedavi altına alındığı belirlenen Odil Alimov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva, Erdinç Öksüzce'nin de öldüğü tespit edildi.

Sahte içki nedeniyle Murat P, Murat J, Allayar A, Golibjon R, Bakhtyor B, Yulmurod A. ve Izzat R'nin de hastanede tedavi altına alındığını belirleyen ekipler, sahte içkilerin Türkmenistan uyruklu Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, 5 parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç ele geçirildi.

Şüphelilere kira ödeyerek bu adreste kaçak olarak ikamet ettikleri belirlenen Türkmenistan uyruklu 4 kişi de işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca da şüpheliler Agazhan O. ile Amangul D. hakkında "taksirle ölüme neden olma", "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "sahte içki üretip satmak", "nevi belli olmayan tıbbi ilaç", "göçmen kaçakçılığı" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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