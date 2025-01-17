Bakan Tunç açıkladı: Yapay Zeka Bilim Komisyonu kuruluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen "Veri Korumanın 44. Yılı: Mahremiyet Perspektifinden Yapay Zeka Çağı" panelinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Yapay Zeka Bilim Komisyonu" kurarak bu alanda çalışan akademisyenlerle birlikte hukuki düzenlemeler üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Tunç, teknolojinin insan hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Yapay zeka, denetimsiz şekilde varlık gösterirse kişisel verilerin güvenliğini tehdit edebilir. Bu nedenle yapay zeka bağlamında kişisel verilerin korunması, insan hak ve onurunun savunulması meselesine dönüşmektedir." dedi.

Ayrıca TBMM'de yapay zekanın hukuki altyapısına ilişkin alınan kararlara değinen Tunç, "2 Ekim 2024'te alınan kararla yapay zekanın kazanımlarına yönelik adımların belirlenmesi ve bu teknolojinin barındırdığı risklerin önlenmesi için araştırma komisyonu kuruldu. Şimdi de Bakanlığımız bünyesinde bir bilim komisyonu oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yapay Zekanın Potansiyeli ve Riskleri"

Tunç, yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimine vurgu yaparak, bu dönüşümün sadece teknolojik değil, aynı zamanda hukuki düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. "Teknoloji insana hizmet etmeli, insanlık teknolojiye değil." diyen Tunç, bu denge bozulursa insan haklarının zarar görebileceğini ifade etti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ise yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırma potansiyelinin, verilerin etkin ve güvenli kullanımına bağlı olduğunu belirtti. Bilir, etik ve mahremiyet temelli yaklaşımların standart hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar ve Panelin Önemi

Panelin açılışına, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Vali Vekili Muhittin Gürel, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve diğer protokol üyeleri katıldı. Panelde, yapay zekanın geleceği, hukuki düzenlemeler ve kişisel verilerin korunması konuları detaylı şekilde ele alındı.