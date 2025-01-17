Beşiktaş Belediye'sinde yeni başkan vekili seçim tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği, tutuklanan Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisinin belediye başkan vekili seçimi için 23 Ocak Perşembe günü toplanmasına karar verildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2025 19:04, Son Güncelleme : 17 Ocak 2025 20:49
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yürütülen soruşturma sonucu tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlık Makamının oluruyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yeni başkan seçimine ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır."