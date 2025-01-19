Yasa dışı elektronik sigara ticareti: 300 milyon TL'lik vurgun tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yasa dışı elektronik sigara ticaretine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan analizlerde 20 milyar lirayı aşan parasal işlem incelendi, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.

300 Milyon Liralık Kayıt Dışı Ticaret Tespit Edildi

VDK'nin Risk Analiz Merkezinde başlatılan çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla satışı yapılan elektronik sigara ticaretinden 300 milyon liralık kayıt dışı gelir elde edildiği belirlendi. Tespit edilen mükellefler doğrudan vergi incelemesine alınırken, elde edilen bulgular kolluk birimlerine iletildi.

E-Sigara Yasakları

Mevzuata göre, sigara ve tütün ürünlerine yönelik yasaklar elektronik sigarayı da kapsıyor. Bu kapsamda e-sigaranın reklam ve promosyon faaliyetleri yapılamazken, internet üzerinden satış ve kargoya verilmesi de yasaklanmış durumda. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer tedbirler uygulanıyor.

Bakan Şimşek'ten Kararlılık Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yasa dışı ve kaçak ürünleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız. Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız."