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Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak

Kayasuyu İlkokulu'nda açık hava sınıfı modeli geliştiren öğretmen Rumeysa Çevlik, 2025 Global Teacher Prize'da dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdi. Çevlik, finalde birinci olursa 1 milyon dolarlık ödül kazanacak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Ocak 2025 14:35, Son Güncelleme : 19 Ocak 2025 14:36
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Rumeysa öğretmenin büyük başarısı! 1 milyon dolar ödül kazanacak

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan Kayasuyu İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Rumeysa Çevlik, eğitimde geliştirdiği "açık hava sınıfı modeli" ile uluslararası alanda büyük bir başarıya imza attı. Çevlik, ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın onursal başkanlığını yaptığı Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen 2025 Global Teacher Prize'da, 89 ülkeden 5 bin rakibini geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçildi.

Atık Malzemelerden İlham Veren Sınıflar

Rumeysa öğretmen, "duvarsız sınıf" olarak da bilinen açık hava sınıfı modelini, geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hayata geçirdi. Bu yenilikçi proje, Türkiye genelinde birçok açık hava sınıfına ilham oldu. Projenin başarısı uluslararası arenada da dikkat çekti ve İtalya'nın Marche Bölgesi Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, modeli incelemek üzere Kayasuyu İlkokulu'nu ziyaret etti. Yetkililer, bu modelin İtalya'daki okullarda da uygulanacağını duyurdu.

Büyük Ödül 1 Milyon Dolar

Rumeysa Çevlik, yarışmanın finalinde birinci seçilirse 1 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. Çevlik'in başarısı, sadece Osmaniye'de değil, tüm Türkiye'de gurur kaynağı oldu.

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