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Gamze'yi hayattan koparan kavga eski sevgili meselesinden çıkmış

Adana'da ağaçlık alanda çıkan tartışmada karnından tabancayla vurulan 32 yaşındaki Gamze Alır'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan sevgilisi Murat Aktaş, onun eski sevgilisi Döne Bulut ve arkadaşı Savaş Güler tutuklandı. Alır'ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği, kavganın bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 10:48, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 10:49
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Gamze'yi hayattan koparan kavga eski sevgili meselesinden çıkmış

Olay, 10 Ocak akşamı, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'daki ağaçlık alanda meydana geldi. Çarkıpare Mahallesi'ndeki evinden ayrılan 2 çocuk annesi Gamze Alır, sevgilisi Murat Aktaş, onun eski sevgilisi Döne Bulut, arkadaşları Savaş Güler, Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (30) ile buluştu. Gamze Alır, çıkan tartışmada karnından tabancayla vuruldu.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Gamze Alır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturmada, Gamze Alır ve diğerlerinin, yaktıkları ateşin yanında uyuşturucu kullandığı belirlendi. Gamze Alır'ın, Aktaş ile eski sevgilisi Bulut'a küfrettiği, kavganın ise bu nedenle yaşandığı ortaya çıktı

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, Alır'ın birden sinirlenerek Aktaş ile Bulut'a küfrettiğini, silahla rastgele ateş açtıktan sonra intihar ettiğini, cinayeti kendilerinin işlemediğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Murat Aktaş, Döne Bulut ve Savaş Güler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Halil İbrahim A. ile Nurgül A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler ve Gamze Alır'dan alınan svap örnekleriyle, olay yerinde bulunan tabanca, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilen Alır'ın ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu inceleme sonucu tespit edilecek.

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