İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i tek golle geçti
1. Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbulspor'un tek golünü 48. dakikada Kerem Şen kaydetti.
1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbulspor oldu.
Maçtaki tek golü 48. dakikada Kerem Şen attı.
İSTANBULSPOR, ART ARDA 2. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 4. sıraya yükseldi.
Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 9 maç sonra yenilerek 11. sırada kaldı.,
Maçtan dakikalar
14. dakikada Murat Uçar'ın sağ taraftan ortasında Adekanye'nin altı pas içinde kafa vuruşunda kaleci İsa, yakın köşeye yönelen meşin yuvarlağı son anda çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
19. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Murat'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
24. dakikada Sambissa'nın sağ taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde savunmaya çarpan top sağ kale diğreğine çarparak oyun alanına geri döndü. Amed savunması topu uzaklaştırdı.
26. dakikada Sinan'ın ceza yayı içi içerisinden sağ ayağıyla gelişine vuruşunda sağ üst köşeye yönelen topu kaleci İsa son anda kornere çeldi.
33. İstanbulspor geride hazırlık pası yaparken Oktay, yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve Adekanye'ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu.
35. dakikada hakem Mehmet Ali Özer, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirterek golü iptal etti.
48. dakikada Vorobjovas'ın pasında topla buluşan Sambissa rakibini çalımlayarak ceza sahaı içi son çizgiye kadar inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Kerem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
80. dakikada Özcan'ın sağ taraftan içeri yerden pasında Krstovski'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.