İstanbulspor, Amed Sportif Faaliyetler'i tek golle geçti

35. dakikada hakem Mehmet Ali Özer, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu belirterek golü iptal etti.

33. İstanbulspor geride hazırlık pası yaparken Oktay, yaptığı baskı sonucu topu kazandı ve Adekanye'ye bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşede filelerle buluştu.

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