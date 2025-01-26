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İkinci dönem ara tatil ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun son bulacağı tarihi heyecanla bekleyen öğrenciler, bir yandan da ikinci dönem ara tatilini sorguluyor. Bu tatil dönemlerinde öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak ve eğitim-öğretim yılı planlaması doğrultusunda eğitimlerine devam edecekler. Peki, ikinci dönem ara tatil ne zaman?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2025 22:16, Son Güncelleme : 26 Ocak 2025 22:21
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İkinci dönem ara tatil ne zaman?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 21 milyon öğrenci henüz sömestr tatiline devam ederken, şimdiden ara tatil tarihine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, MEB'in açıkladığı ikinci dönem ara tatil tarihi...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler, 7 Nisan Pazartesi günü eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

2024-2025 Eğitim- Öğretim Dönemi Takvimi

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