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Zorunlu hizmet süresini doldurduktan sonra istifa eden 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alabilir mi?

Devlet memurlarına emekli ikramiyesinin ödenmesinde aranılan kural, mutlaka emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanması yönündedir. Bu kural, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerinde bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 14:00, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:12
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Zorunlu hizmet süresini doldurduktan sonra istifa eden 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alabilir mi?

Soru: Merhabalar, son dönemde sıkça merak edilen ancak net olarak kimsenin bir açıklama yapamadığı bir soru sormak istiyorum. Polis olarak görev yapmaktayım, zorunlu hizmet süremi doldurup istifa ettiğimde emekli tazminatı alabilir miyim ve maaşı kaç yaşında hak ederim. Doğum tarihi;10.10.1988 mesleğe giriş; 10.06.2010 teşekkür ediyorum

Detaylar/Değerlendirmeler:

Zorunlu hizmet süre ifadesinden, 8 Eylül 1999 sonrası göreve girenler için emeklilik şartlarında aranılan (kadın ve erkek) 25 hizmet yıllarının kastedildiğini anladığımızdan değerlendirmelerimizi bu şekilde yapmaktayız.

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluğa başlayanlar 5510 sayılı Kanun kapsamında olmaktadır ve bunların emeklilik ikramiye hesaplanması, ödenmesi vb. gibi şartlar 5434 sayılı Kanun EK Madde 82 hükmünde yer alır. Bu hükümde emekli ikramiyesi ödenmesi için mutlaka aylık bağlanmış olma koşulu aranır ve ayrıca emekli ikramiyesi ödenmesinde önemli şartın birisi de emekli aylığı bağlandığı zamanki son çalışma şeklinin mutlaka memurluk olması koşulu aranır.

Emekli aylığı bağlanma şartları:

5510 kapsamında memur olanların emeklilik şartları konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,
https://www.memurlar.net/haber/1117185/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Özetle, emekli aylığı bağlanması için kadın ve erkek 25 hizmet yılı gereklidir ve bu hizmet yılı içerisine yıpranma payı, işçilik, esnaflık süreleri, borçlanılan süreler de dahil edilmektedir.

Sonuç Değerlendirmemiz:

Zorunlu hizmet yılını tamamladıktan sonra istifa etmek 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde yer alan kurallara göre emekli ikramiyesi ödenmesini gerektirmemektedir.
Ancak, görevden ayrıldıktan sonra yukarıda belirttiğimiz şekilde hizmet yılınızı tamamladıktan sonra ve emekli aylığı bağlandığı esnada son statünüzün memur olunması kaydıyla memurluk tam hizmet yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiğini, ancak istifa sonrası işçi, esnaf olarak çalışırken emekli olunması halinde ise son statünüzün memur statüsü olmayacağı için emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini değerlendirmekteyiz.
İstifa eden memura emekli ikramiyesi neden ödenmez konusunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,
https://www.memurlar.net/haber/965934/
https://www.memurlar.net/haber/1033359/

adreslerimizi,

5510'a tabi memurların emekli ikramiyesi ve hizmet bütünleşme konularında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de,

https://www.memurlar.net/haber/1092646/
https://www.memurlar.net/haber/1122234/
https://www.memurlar.net/haber/1107902/
https://www.memurlar.net/haber/1077615/
https://www.memurlar.net/haber/1056663/
https://www.memurlar.net/haber/1055945/
adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, emekli tazminatından kastedilen konu şayet 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği ödenmekte olan tutar, yani daha önce yol harcırahı şeklinde ödenen tutar açısından ise, bu kapsama istifa edenlerin girmediğini söyleyebiliriz. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için de,
https://www.memurlar.net/haber/1123240/
https://www.memurlar.net/haber/1060036/
https://www.memurlar.net/haber/988281/
adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

NOT: Tüm bu hususlarla ilgili olarak Kurumunuzdan da ayrıca bilgi almanızı tavsiye etmekteyiz.

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