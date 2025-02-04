Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklayın

Türkiye Özel Okullar Derneğinin (TÖZOK) her yıl geleneksel olarak Antalya'da düzenlediği eğitim sempozyumunun 23'üncüsü gerçekleşti. Bu yıl yapılan etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sempozyumda yaptığı konuşma damga vurdu. Özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri ücretleri vermeyen kurumların sektöre zarar verdiğini ifade eden Bakan Tekin "İçinizdeki çürük elmalarla mücadele edin. Siz yapmadığınızda biz yapacağız" diyerek sert bir çıkışta bulundu. 'Çürük elma' çıkışı üç gün boyunca Antalya'da yapılan toplantıda hemen herkesin tartıştığı bir husus oldu.

BİZ DE ÇOK İSTİYORUZ

Sempozyum sırasında eğitim editörleri, Bakan Yusuf Tekin'in başta çürük elma çıkışı olmak üzere birkaç hususu TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk'e sordu. Öztürk "50 okulun ücretine bakılarak sektöre soyguncu damgası vuruluyor" dedi. "Çürük elma ayıklamayı herkesten çok biz istiyoruz" vurgusunda bulunan Öztürk şunları söyledi:

Onların yaptıkları üzerimize yapışıyor. Bu konuda yetki, sınır ve ne yapacağımız konusunda bizi aydınlatırlarsa içimizde yanlış olanları ayıklarız. STK ya da oda değiliz. Oda olsak denetim yetkimiz olurdu. Böyle bir seçeneğimiz yok bunu hatırlatmak isteriz. Eğer bu konu daha açık ifadelerle söylense 'bu yetkiyi size verdik' deseler elimizden geleni yaparız. Çünkü, bizi zan altında bırakıyorlar. Denetlemeden çekinmiyoruz. Hayalet okul konusunu biz gündeme getirip, şikayet ettik.

'YAN GİDER' DOĞRU DEĞİL

Bir okulun yan/diğer gider adı altında koyduğu bir rakamı tasvip etmiyorum. Okulun ürünleri belli. Yemek, kıyafet, dijital materyaller. Okullarımızı ücret politikası konusunda bir şey demiyoruz ama lütfen diyoruz başlangıç ara sınıflar skalasını birbirine yaklaştırın artık.

HUKUKİ MERCİLERE BAŞVURUN

Velilere şunu söylüyorum, hemen bir okula gittiklerinde önce fiyat sormasınlar. Tabii verilecek para önemli ama bunu sonra gündeme getirsinler. Ayakkabı alırken bile önce bir bakıyorsunuz rahat mı nasıl diye deniyorsunuz ardından fiyat soruyorsunuz. En değerli varlığınızı okula bırakacaksınız. Sadece fiyat sormak olmaz. Seçeceğiniz okulun geleceğine, ekonomik tablosuna bakın ve mutlaka velisini bulun. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz noktada hukuki mercilere başvurun. Gönül bağınızı kopardığınız okulda da kalmayın. Özel okullar neden bu kadar konuşuluyor çünkü velilerin ekonomik durumu bozuldu.

'O DESTEKLERİ BİZE VERİN'

TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk: Okullarımız ücretsiz okuttuğu öğrencileri ve burslu öğrencileriyle de önemli bir hizmet vermekte. Yaptığımız iş bir gönül işi olmanın yanı sıra devletin ücretsiz yapmakla yükümlü olduğu bir görev. Ülkemizin her çocuğu Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde hak sahibi. Zaman içinde her öğrencimizin velisine, bir öğrencinin devlete maliyeti oranında kaynak aktarılmasını arzu ediyoruz. Buna mukabil velilerden gelen bu miktardaki ödemeleri ayrı bir hesapta toplayıp çalışanlarımızın vergi ve SGK prim ödemelerinde kullanmayı taahhüt ediyoruz. Hiç şüphesiz bu destekler öğretmen maaşlarımızı en iyi seviyeye çekecek.

Kaynak: Mahmut Özay