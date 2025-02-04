Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor

Bakanlık bu çerçevede iş sağlığı ve güvenliği noktasında farkındalığın artırılması için yeni bir kampanya hazırlığı içerisinde. Bakanlık, kent meydanlarında, AVM'lerin önünde stantlar kuracak.

KAZA SENARYOLARI CANLANDIRILACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Stantlarda farkındalığın artırılması için video filmler gösterilecek. İş güvenliği ekipmanları tanıtılacak. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin broşür ve kitapçıklar dağıtılacak. İş kazası senaryoları canlandırılacak. Bu senaryolarda işçi sağlığının ve güvenliğinin önemi uygulamalı olarak gösterilecek. Yine bu stantlarda baret gibi koruma ekipmanlarının önemi de vatandaşa aktarılacak. Okullarda ve işyerlerinde ise seminer ve eğitimler verilecek.

A'DAN Z'YE İŞ GÜVENLİĞİ

Edinilen bilgiye göre, bu ay içerisinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi de toplanacak. Konsey 2025 yılı boyunca sürdürülecek olan kampanyanın detaylarını madde madde belirleyecek. İş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri, toplumun her kesimini içerecek düzeyde olacak. Okul öncesi eğitimden başlayarak 80 yaşındaki bireylere varıncaya değin toplumda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının oluşturulmasına öncelik verilecek. Farkındalık kampanyası, çalışma hayatının her alanında iş güvenliği kültürünün yerleşmesini sağlayacak.

Meclis'e iş kazalarına ilişkin sunulan bir rapora göre Türkiye'de günde ortalama 4 işçi iş kazası sonucunda hayatını kaybediyor. Rapora göre, son 16 yılda meydana gelen iş kazaları sonucunda toplam 21 bin 800 işçi hayatını kaybetti.