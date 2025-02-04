Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ankara 'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta trafik kazası meydana geldi. EGO otobüsü, servis aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

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