Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Bankacılık hizmeti kabuk değiştirdi
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
Çalışma Bakanlığı 'iş güvenliği'ni meydanlara taşıyor
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
İstanbul'a kar geliyor! Hava sıcaklıkları azalacak
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklama yetkimiz yok!
Bakan Tekin: Çürük elmaları ayıklama yetkimiz yok!
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor! AFAD'dan yeni açıklama geldi
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
MGK genel sekreterliği ve AFAD Başkanlığı'na atama yapıldı
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
Ege Denizi beşik gibi! Son deprem 23.19'da oldu
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
'Bir gecelik hasılatını harcamayan aç gözlülerden hesap sorulacak'
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Dört ilde okullar depremin yıldönümünde tatil edildi
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Şubatta ekonomi gündemi yoğun
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Bakanlık başvurdu, Turabi'nin şarkısına erişim engeli geldi
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Enflasyon sepetinde değişiklik! Bu yıl 407 madde takip edilecek
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Gezi Parkı soruşturmasında yeni adım: Başsavcılık, RTÜK'ten kayıtları istedi
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Uzmanlar açıkladı: Ege'deki depremler Türkiye'deki fayları tetikler mi?
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kar' engeli: Yüzde 10'u iptal edilecek
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
Osman Kaya'dan çağrı: Enflasyon farkı aylık olarak ödensin!
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
'Çiftlik Bank' davasında karar açıklandı
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Mansur Yavaş'tan CHP'nin ön seçim kararına tepki
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1381 engelli öğretmen atanacak
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
2025 yılı fitre bedeli belli oldu
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş devam edecek
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Üç profesörden uyarı: Hafife almayın, dikkatli olun
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Sağlık Bakanlığı fenomen dizideki repliğe cevap verdi
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, sis ve buzlanma uyarısı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Yalova'da içme suyuna zehir kuşkusu: 2 kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var

Ankara Akyurt'ta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. Olay yerinde yaralılar olduğu ifade edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 08:52, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:53
Yazdır
Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var

Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta trafik kazası meydana geldi. EGO otobüsü, servis aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber