Ankara'da otobüs ile servis aracı çarpıştı! Yaralılar var
Ankara Akyurt'ta EGO otobüsü ile servis aracı çarpıştı. Olay yerinde yaralılar olduğu ifade edilirken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Şubat 2025 08:52, Son Güncelleme : 04 Şubat 2025 08:53
Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda bulunan Büğdüz Köprüsü altındaki kavşakta trafik kazası meydana geldi. EGO otobüsü, servis aracı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.