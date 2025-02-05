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Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ege bölgesinde meydana gelen depremler korkutmaya devam etti. Bir şiddetli deprem daha oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Şubat 2025 07:31, Son Güncelleme : 05 Şubat 2025 07:32
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Ege Denizi'nde bir şiddetli deprem daha! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ege beşik gibi sallanıyor, son günlerde peş peşe meydana gelen şiddetli depremler aynı korkuyu yaşattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde Ege Denizi'nde meydana gelen son depremin büyüklüğünün 4,5 olduğunu açıkladı, işte detaylar...

SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,5

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.21'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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